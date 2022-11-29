Окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російські окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами. Минулося без загиблих та поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Цитата
“Ніч була гучною у Дніпрі та Нікопольщині... За уточненою інформацією, росіяни атакували Дніпро чотирма ракетами. Серйозні руйнування і пожежа, яку вогнеборці уже загасили. Минулося без загиблих та поранених”, — зазначив голова ОВА.
Деталі
Нікопольський район російські окупанти обстріляли з “Ураганів” та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада.
Люди не постраждали.
Раніше
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Про це інформували Telegram-канали та ЗМІ. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців перебувати в укритті або дотримуватись правил двох стін, не стояти біля вікон, а також не коментувати нічого у соціальних мережах.
Пізніше Лукашук зазначив, що на місці працюють відповідні служби.