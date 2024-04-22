Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  18965 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  83563 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  89035 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  152366 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222556 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  369662 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175094 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131494 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 12:04  •  102404 просмотра

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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103521 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

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Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

Сотни пеликанов, редких птиц, занесенных в Красную книгу Украины, появились в небе на фоне темного дыма от российских обстрелов в Одесской области, ярко пролетая сквозь облака, пока спасатели работали над ликвидацией последствий обстрелов.

УНН Lite •   •  6374 просмотра
Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины

российские подразделения противовоздушной обороны лишают премий за неспособность отразить украинские авиаудары, сообщают украинские партизаны на оккупированных территориях.

Война •   •  5800 просмотра
Военнослужащих подразделений ПВО ВС россии лишают премий за неспособность отразить воздушные атаки Украины

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Люди, переодетые в гусей, протестовали против Даниила Гетманцева, председателя налогового комитета Верховной Рады, на Mind Entrepreneur Summit 2024, обвиняя его в давлении на бизнес с помощью таких действий, как блокирование налоговых накладных и внесение компаний в списки рискованных.

Экономика •   •  18965 просмотра
Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

путин в москве встретился с президентом Азербайджана: обсудили региональную безопасность и экономическое сотрудничество

Президент россии путин и лидер Азербайджана Алиев обсудили региональную безопасность на Кавказе и перспективы экономического сотрудничества во время встречи в москве.

Новости Мира •   •  4908 просмотра
путин в москве встретился с президентом Азербайджана: обсудили региональную безопасность и экономическое сотрудничество

Хотел скрыть гранаты: 26-летний подозреваемый в убийстве полицейского дал показания в суде (ВИДЕО)

26-летний военнослужащий признался в суде, что убил полицейского и ранил еще одного, пытаясь спрятать гранаты в багажнике своего автомобиля во время остановки в Винницкой области.

Война •   •  6166 просмотра
Хотел скрыть гранаты: 26-летний подозреваемый в убийстве полицейского дал показания в суде (ВИДЕО)

В рамках Ukraine Facility от ЕС утвердили правила для инвестиций: должно помочь мобилизовать до 40 млрд евро

Руководящий совет Ukraine Investment Framework согласовал условия работы инвестиционного компонента программы ЕС для Украины, направленного на мобилизацию до 40 миллиардов евро государственных и частных инвестиций для восстановления и развития экономики Украины.

Экономика •   •  6823 просмотра
В рамках Ukraine Facility от ЕС утвердили правила для инвестиций: должно помочь мобилизовать до 40 млрд евро

В Харькове из-за российского удара перебои с сигналом цифрового телевидения

Российские войска нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, что повлекло перебои с цифровым телевизионным сигналом, но обошлось без жертв, поскольку во время атаки сотрудники спустились в укрытие.

Война •   •  8742 просмотра
В Харькове из-за российского удара перебои с сигналом цифрового телевидения

єОселя: с начала года почти 3 тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

С начала 2024 года 2 887 украинцев получили кредиты на сумму 5 миллиардов гривен на приобретение 2 800 квартир и 87 частных домов по программе "єОселя".

Общество •   •  7611 просмотра
єОселя: с начала года почти 3 тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

СБУ разоблачила агента рф, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС

Предатель, работавший на российскую военную разведку, приговорен к 15 годам заключения за сбор данных о Приднепровской ТЭС и управление российскими ракетными ударами по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Война •   •  8337 просмотра
СБУ разоблачила агента рф, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС

Рамштайн-21: глава Минобороны Нидерландов анонсировала встречу на конец недели

Следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в конце этой недели, сообщила руководительница Минобороны Нидерландов.

Война •   •  10351 просмотра
Рамштайн-21: глава Минобороны Нидерландов анонсировала встречу на конец недели