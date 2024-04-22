Около сотни пеликанов появились в небе во время ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области

В Одесской области, на фоне значительного задымления из-за очередной атаки сс рф, в небе появились сотни пеликанов, - белые птицы пролетали сквозь темные и густые облака дыма, но выныривали, - такие же светлые. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Одесская область. Враг снова "забрасывает" несокрушимый регион ракетами. Спасатели ликвидируют масштабные последствия обстрелов. Сложно. Работают час за часом, преодолевая усталость. Вдруг в небе заявляются сотни пеликанов. Они кружат над огнеборцами. Такие белоснежные, с гордо расправленными крыльями. Пролетают сквозь темные, густые облака дыма и снова выныривают, такие же светлые и белые - рассказывают в ГСЧС.

В ведомстве отмечают, что в какую бы тьму враг не пытался каждый раз погружать украинцев, "свет всегда будет с нами, в наших сердцах".

Справочно

Пеликаны - это редкие птицы, занесенные в Красную книгу Украины, среди крупнейших птиц водно-болотных угодий мира, с размахом крыльев до 3,2 м, весом до 11 кг. Пеликаны относятся к веслоногим птицам - на лапах имеют хорошо развитую плавательную перепонку, которая повернута внутрь. С ее помощью они ловко и быстро "гребут".

Из 8 видов пеликанов в Украине живут 2 вида - кудрявый и розовый. Характерным признаком кудрявой птицы являются соответствующие перья на затылке, иногда довольно длинные. Кудрявые пеликаны в Юго-Восточной Европе образуют одну популяцию, поэтому птицы легко могут мигрировать по всему региону. Розовые пеликаны - это довольно крупные птицы, которые имеют белое оперение с бледно-розовым оттенком.

Странствуя в воздухе, птицы используют восходящие потоки, чтобы парить, не прилагая при этом больших усилий.

Напомним,

Десятки розовых и кудрявых пеликанов вернулись на озера Киевского зоопарка, наслаждаясь чистой водой, природными камнями, свежей рыбой и местами для загара.