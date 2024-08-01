Украина экспортирует около 80% продукции морем, достигая довоенных показателей. С начала маркетингового года экспорт зерна вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,44 млн тонн.
Украина экспортирует свою продукцию в основном через море. Об этом заявил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга, передает УНН.
Экспорт украинской продукции по морю составляет около 80%. В общем, по морю мы выходим на показатели до полномасштабного вторжения
Напомним
С начала текущего маркетингового года, начавшегося в июле, Украина отправила на экспорт уже почти 3,44 млн тонн зерна, что более чем на половину больше, чем в прошлом году.
За перше півріччя експорт українських продуктів харчування до ЄС та Африки зріс23 июля 2024, 07:13 • 25033 просмотра