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Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше
Польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокирование основных дорог по всей Польше 20 марта, ожидается, что к протестам присоединятся около 70 000 фермеров.
Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление по поводу того, что Конгресс США до сих пор не утвердил пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов для противодействия российской войне.
Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом политику санкций против россии, конфискацию замороженных российских активов в Люксембурге на сумму более 6 миллиардов евро для восстановления Украины и готовность Люксембурга присоединиться к реализации 7-го пункта Мирной формулы Президента Зеленского.
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа
Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома в нижегородской области рф.
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь
Министр обороны США Ллойд Остин созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей, подчеркнув общую приверженность к долгосрочной поддержке Украины.
На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА
Во время весенних полевых работ в Изюмском районе Харьковской области трактор местной сельскохозяйственной компании подорвался на мине, в результате чего пострадал оператор.
В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК
Министерство обороны реализует задачу о создании рекрутинговых центров по всей стране.
Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу
Киев и штат Вашингтон создадут бизнес-платформу для содействия экономическому сотрудничеству, что позволит производителям из обоих регионов продвигать свою продукцию и расширять торговлю.
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением
Войска рф атаковали город Белополье в Сумской области, повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома, что повлекло потенциальные проблемы с водоснабжением и интернет-связью.
В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги
Российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсонской области, в результате чего пострадали супруги.