Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  66972 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  104147 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  166074 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  139934 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133513 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132099 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191763 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191007 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187786 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170706 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  314044 просмотра
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  383046 просмотра

Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

Польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокирование основных дорог по всей Польше 20 марта, ожидается, что к протестам присоединятся около 70 000 фермеров.

Новости Мира •   •  3869 просмотра
Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление по поводу того, что Конгресс США до сих пор не утвердил пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов для противодействия российской войне.

политика •   •  7971 просмотра
Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято

Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом политику санкций против россии, конфискацию замороженных российских активов в Люксембурге на сумму более 6 миллиардов евро для восстановления Украины и готовность Люксембурга присоединиться к реализации 7-го пункта Мирной формулы Президента Зеленского.

Война •   •  10658 просмотра
Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома в нижегородской области рф.

Война •   •  11162 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

Министр обороны США Ллойд Остин созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей, подчеркнув общую приверженность к долгосрочной поддержке Украины.

Война •   •  12084 просмотра
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

Во время весенних полевых работ в Изюмском районе Харьковской области трактор местной сельскохозяйственной компании подорвался на мине, в результате чего пострадал оператор.

Война •   •  11966 просмотра
На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК

Министерство обороны реализует задачу о создании рекрутинговых центров по всей стране.

Война •   •  11441 просмотра
В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК

Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу

Киев и штат Вашингтон создадут бизнес-платформу для содействия экономическому сотрудничеству, что позволит производителям из обоих регионов продвигать свою продукцию и расширять торговлю.

Экономика •   •  10901 просмотра
Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу

россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением

Войска рф атаковали город Белополье в Сумской области, повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома, что повлекло потенциальные проблемы с водоснабжением и интернет-связью.

Война •   •  9845 просмотра
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением

В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги

Российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсонской области, в результате чего пострадали супруги.

Война •   •  10503 просмотра
В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги