Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

В среду, 20 марта, польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокад на дорогах по территории Польши. Об этом пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Отмечается, что демонстрации с сельскохозяйственной техникой и блокады планируются в около 400 местах, в частности важных дорогах на подъезде к Варшаве.

Всего к акциям протеста в Польше должно присоединиться почти 70 000 фермеров.

Польские правоохранители уже предупредили о трудностях на улицах Кракова, где протестующие планируют заехать непосредственно в город. Граждан призывают в этот день пересесть с личных авто на общественный транспорт, чтобы избежать пробок.

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Кроме того, проблемы ожидают также в Гданьске, где акция на улицах города продлится с 10 до 16 часов.

В то же время в издании говорят, что мэрия Вроцлава отказала фермерам, которые просили разрешение на проведение протеста в городе. Однако местные власти заявили, что это создаст проблемы для дорожного движения и безопасности горожан. Организаторы хотят обжаловать решение в суде.

Дополнение

Аграрии планируют протестировать как на трассах, скоростных, национальных дорогах, так и в центре городов.

Помимо блокирования пунктов сбора в крупнейших городах страны, фермеры также намерены парковать свои сельскохозяйственные тракторы перед провинциальными учреждениями.

Отмечается, что в Люблинском воеводстве, по информации полиции, фермеры протестуют на дорогах к пограничным переходам с Украиной в Дорогуске, Зосине, Долгобичуве и Гребенном, временно перекрыв движение грузовиков

Напомним,

Польские фермеры, которые до сих пор блокировали границу с Украиной, расширили свою блокаду на два пункта пропуска на границе с Германией.

Протестующие пропускают только экстренные службы: полицию, скорую помощь, пожарных и пограничную службу.