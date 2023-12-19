Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 80 раз, выпустили 9 беспилотников: есть повреждения

российские войска за прошедшие сутки 84 раза обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности атаковали 9 беспилотниками. Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 84 удара по 22 городам и селам Запорожской области - написал Малашко в Telegram.

Детали

Военнослужащие рф обстреляли из РСЗО Малые Щербаки и осуществили 9 БПЛА-атак по Новодаровке, Чаровному, Красному, Малиновке, Малой Токмачке, Луговскому и Роботино.

Кроме того, армия рф 74 раза из артиллерии ударила по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Преображенки, Левадного, Каменского, Пятихаток, Лобового и других прифронтовых населенных пунктов.

Поступили сообщения о повреждении жилого дома и объекта инфраструктуры. Без пострадавших - указал председатель ОВА.

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