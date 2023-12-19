Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 80 раз, выпустили 9 беспилотников: есть повреждения
Российские войска атаковали Запорожскую область 84 раза за сутки, включая 9 ударов с беспилотников, обошлось без жертв.
Армия рф не оставляет попыток выйти на границы Донецкой области, однако ВСУ держат оборону и уничтожают врага - Сырский
Украинские войска обороняются от российского наступления на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, успешно удерживая позиции и нанося противнику значительные потери.
Враг под вечер ударил по Купянску, есть раненый
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области, ранен один мужчина в Купянске; его состояние средней тяжести.
По Херсонской области россияне выпустили 495 снарядов, есть жертва
Российские войска совершили 79 обстрелов Херсонской области, в результате чего погиб один человек.
Войска рф ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии ночью, но обошлось без жертв, после чего сообщалось о затишье.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 348 тысяч
По данным Генерального штаба Украины, российские войска понесли около 348 300 потерь и потеряли 5 798 танков, а также тысячи единиц другой военной техники в Украине.
В Хмельницкой области ночью уничтожили два российских "шахеда"
Силы обороны Украины уничтожили два российских ударных беспилотника "шахед" в Хмельницкой области.
Украина готовит санкции против строителей Керченского моста
Украина планирует ввести санкции против строителей Керченского моста, включая компании, находящиеся под американскими санкциями и связанные с соратником Путина Аркадием Ротенбергом. Координация ведется в Министерстве экономики.
В Украине ожидается небольшой дождь и до 10° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток
Температура в Украине поднимется до 10°C с небольшим дождем и возможной гололедицей на дорогах на северо-востоке. Ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 0-6° тепла, днем 4-10° тепла.
Более сотни боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте
Генеральный штаб сообщает, что подразделения ракетных войск поразили 2 района дистанционного минирования и 1 артиллерийское средство противника.