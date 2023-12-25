"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
Готовы ли члены ВСП принимать справедливые решения и как война меняет людей.
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины
Российские военные обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области.
В Николаевской области сбили "шахед", враг из артиллерии ударил по Очакову
В Николаевской области украинские войска уничтожили вражеский беспилотник "шахед"; российская артиллерия обстреляла Очаков, повредив здания, но без жертв.
россияне ударили почти 180 раз по Запорожской области: есть разрушения объектов инфраструктуры
Российские войска совершили 176 обстрелов в Запорожской области, повредив здания и инфраструктуру, но не причинив вреда гражданскому населению, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.
По Херсонской области россияне выпустили 288 снарядов: есть погибшая и двое раненых
71 обстрел со стороны российских войск в Херсонской области привел к гибели одного человека и ранению двух.
За сутки в результате обстрелов рф в Донецкой области пострадали трое гражданских
В результате российских обстрелов были ранены трое гражданских лиц в Донецкой области.
В Днепропетровской области с вечера сбили пять дронов, из-за обломков был пожар и повреждения - ОВА
В Днепропетровской области было сбито пять беспилотников, что повлекло повреждения и пожар; о жертвах не сообщается.
ПС ВСУ: ночью уничтожили 28 из 31 вражеского "шахеда" и две ракеты, за сутки - "минус" два самолета рф
Силы обороны сбили 28 беспилотников, 2 ракеты и 2 самолета противника.
Еще плюс 760 оккупантов и два самолета: Генштаб обновил данные о потерях врага
С 24. 02.2022 по 25.12.2023 российские войска потеряли в Украине примерно 353 950 человек и 5877 танков, 329 самолетов и другой военной техники.
Силы ПВО за сутки сбили 29 вражеских "шахедов"
Украинские ПВО уничтожили 29 из 31 атакующего беспилотника "шахед" и два российских истребителя-бомбардировщика, а также нанесли удары по вражеским целям.