Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины

За прошедшие сутки под обстрел российских военных попали более 20 населенных пунктов Харьковской области. В частности, Купянский район подвергся авиационным ударам. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Гатище, Бударки Чугуевского района; Гурьев Казачок Богодуховского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Тополя Купянского района - написал глава ОВА в Telegram.

По его словам, авиационные удары армии рф понесла Синьковка, Петропавловка и Кисловка Купянского района.

Относительно пострадавших или повреждений - Синегубов не сообщил.

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Также глава ОВА сообщил, что в связи с погодными условиями в области обесточены 202 потребителя. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение в Купянской, Барвенковской и Близнюковской громадах.

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