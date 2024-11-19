Оккупанты весь день били по Купянску: что известно о разрушениях и раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреливают Купянск из РСЗО, повреждая жилые дома и гражданское предприятие. В результате атак ранены две женщины 59 и 47 лет.
Армия россии весь день наносит удары по Купянску, в частности из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По его словам, в результате атак разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома, гражданское предприятие.
"Две женщины 59 и 47 лет получили ранения. На местах работают все экстренные службы", - резюмировал глава ОГА.
Названы два села на Харьковщине, откуда эвакуация пока не возможна12 нояб. 2024, 08:13 • 23369 просмотров