Оккупанты уже очень близко подходят к Покровску - Коваль
Киев • УНН
Российские войска подошли на расстояние 6-10 км к Покровску в Донецкой области. За город продолжаются тяжелые бои, поскольку это важное логистическое направление для врага.
Идут тяжелые бои за Покровск в Донецкой области. Российские оккупанты уже очень близко подходят к городу. Об этом заявил руководитель пресс-службы 14 бригады НГУ "Червона калина" Николай Коваль в эфире телемарафона, передает УНН.
Сейчас идут тяжелые бои за Покровское направление, за город Покровск, потому что это очень важное логистическое направление для врага. Они пытаются бросить все силы, чтобы продвинуться ближе к Покровску и они уже очень близко подходят. Менее 10 километров - до 6 километров до Покровска
Дополнение
Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска продолжают достигать тактических успехов к югу от Покровска, атакуя слабые места украинцев и пытаясь провести обходной маневр, чтобы непосредственно атаковать Покровск с юга.
11 декабря сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на Покровское направление, где продолжаются жесткие бои. По его словам, для повышения устойчивости обороны приходится принимать нестандартные решения.