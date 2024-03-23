Оккупанты утром атаковали двумя FPV дронами пункт несокрушимости на Херсонщине: три человека пострадали

Утром оккупанты атаковали двумя FPV дронами пункт несокрушимости в одном из сел Новоалександровской общины на Херсонщине. Пострадали три человека. Об этом передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА и областную прокуратуру.

Детали

"В больницу доставили 74-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и ранением руки. А также - 61-летнюю местную жительницу с контузией. Среди пострадавших - 54-летний мужчина. У него медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение головы и контузию", - добавили в ОВА.

Также ночью под российский обстрел попала Новоронцовка. Пострадала местная жительница.

"У 60-летней женщины медики диагностировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, контузию и многочисленные гематомы. Пострадавшей оказана необходимая помощь. В дальнейшем она будет проходить лечение амбулаторно", - сообщили в ОВА.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним

В результате обстрелов Херсонщины погиб один человек, трое - ранены. Российские войска за сутки обстреляли 20 населенных пунктов. Повреждены многоэтажка, 14 частных домов, сельхозтехника и автомобили.