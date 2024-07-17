Армия рф снова атаковала Покровск в Донецкой области. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, враг попал в объект социальной инфраструктуры, ранения получили 5 человек, передает УНН.

"Покровск снова под ударом - россияне попали в объект социальной инфраструктуры. Здание частично разрушено прямым попаданием. Еще 6 многоэтажек повреждены. По предварительной информации, ранения получили 5 человек от 41 до 73 лет", - сообщил Филашкин.

По его словам, на месте работают экстренные службы, пострадавшие получают всю необходимую помощь.

"Окончательные последствия обстрела выясняем", - резюмировал он.

Донецкая область: оккупанты ударили по Покровску, известно о 4 раненых и 7 поврежденных домах