Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300: уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи

Войска рф ударили ракетами С-300 по Золочеву Харьковской области. В результате удара уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 16:20 войска рф осуществили ракетный удар ракетами С-300 по Золочеву. В результате удара уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи. Повреждены помещения Золочевской больницы, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что уничтожено 2 автомобиля бригады скорой, 2 частично повреждены. В результате удара никто не пострадал.

Напомним

На Харьковщине в ночь на 15 марта в результате атаки вражеского "шахеда" загорелся дом, за сутки из-за обстрелов россиян один человек получил ранения.