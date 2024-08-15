Оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Купянском районе: двое погибших

Российские войска нанесли удар КАБом по гражданскому предприятию в Купянском районе Харьковской области. В результате удара двое гражданских погибли, еще один работник пострадал. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района. Двое гражданских, к сожалению, погибли", - написал Синегубов.

По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия.

Экстренные службы работают на местах попадания, добавил глава ОВА.

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