Оккупанты ударили по гражданскому предприятию в Купянском районе: двое погибших
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали гражданское предприятие в Купянском районе КАБами. В результате удара двое гражданских погибли, еще один работник пострадал. На месте работают экстренные службы.
Российские войска нанесли удар КАБом по гражданскому предприятию в Купянском районе Харьковской области. В результате удара двое гражданских погибли, еще один работник пострадал. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
"Оккупанты около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района. Двое гражданских, к сожалению, погибли", - написал Синегубов.
По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия.
Экстренные службы работают на местах попадания, добавил глава ОВА.
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