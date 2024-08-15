Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Армия рф ударила КАБами по центру поселка Золочев, что на Харьковщине. Количество раненых возросло до шести, передает УНН со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Детали

По данным ОВА, сегодня в 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района. В результате обстрела получили ранения две женщины 43 и 65 лет и 35-летний мужчина.

"Уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети. Также повреждены помещения детского сада, центра предоставления административных услуг, музыкальной школы и редакции местной газеты", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ОВА уточнили, что ранения получили также 12-летний парень, 57-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Напомним

Центр Золочева Харьковской области сегодня попал под удар российских войск.