Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Широкой Балке: пострадал мужчина

российская армия сбросила взрывчатку с дрона в Широкой Балке, что на Херсонщине, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

По данным ОВА, из-за взрыва боеприпаса пострадал мужчина, 62 лет. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой. Сейчас пострадавшего дообследуют и оказывают необходимую помощь.

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