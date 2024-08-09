Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Широкой Балке: пострадал мужчина
Киев • УНН
В Широкой Балке на Херсонщине российская армия сбросила взрывчатку с дрона. В результате взрыва пострадал 62-летний мужчина, которого госпитализировали с минно-взрывной травмой.
российская армия сбросила взрывчатку с дрона в Широкой Балке, что на Херсонщине, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
По данным ОВА, из-за взрыва боеприпаса пострадал мужчина, 62 лет. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой. Сейчас пострадавшего дообследуют и оказывают необходимую помощь.
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