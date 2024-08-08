Херсон на рассвете подвергся вражескому обстрелу: повреждена многоэтажка

Российские войска сегодня утром обстреляли жилую застройку в Центральном районе Херсона. Разрушена квартира в многоэтажном доме, повреждены соседние. Об этом сообщили в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Сегодня Херсон в очередной раз проснулся от вражеских ударов. На рассвете оккупанты покрыли огнем жилую застройку в Центральном районе города. Враг попал в многоэтажный дом - написал Прокудин в Telegram.

По словам главы ОВА, жилье, по которому "прилетело", разрушено, а также повреждены несколько квартир, что рядом.

"Одна квартира разрушена полностью, несколько соседних - повреждены. Люди оправляются от стресса. С ними уже пообщались социальные работники Херсонской городской военной администрации и определили объем работ по ликвидации последствий утреннего обстрела Центрального района Херсона", - добавил Мрочко в Telegram.

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