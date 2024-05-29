Оккупанты продолжают строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через Запорожскую область - Федоров

Строительство железной дороги из ростова-на-дону через временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской областей во временно оккупированный Крым продолжается. В основном оно продвигается со стороны Донецкой области в сторону Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Да, к сожалению, отслеживаем, к сожалению, строительство идет. В основном оно продвигается со стороны Донецкой области в сторону Запорожской области. Враг строит для себя крайне важную логистическую артерию, которая точно будет для нас проблемой, поэтому следует сделать все возможное, чтобы не дать им воплотить это в жизнь - сказал Федоров.

Напомним

В ноябре прошлого года российские оккупанты начали строить железную дорогу из ростова-на-дону в рф через временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской областей во временно оккупированный Крым.

В марте представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что железная дорога, которую строит враг на временно оккупированной территории на юге Украины к Крыму, - серьезная и значимая цель для Сил обороны.