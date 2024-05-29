Окупанти продовжують будівництво залізниці з ростова-на-дону у Крим через Запорізьку область - Федоров
Київ • УНН
російські окупанти продовжують будувати залізницю з ростова-на-дону через окуповані Донецьку та Запорізьку області до окупованого Криму.
Будівництво залізниці з ростова-на-дону через тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької областей у тимчасово окупований Крим триває. Здебільшого воно просувається з боку Донецької області в бік Запорізької області. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Так, на жаль, відслідковуємо, на жаль, будівництво йде. Здебільшого воно просувається з боку Донецької області в бік Запорізької області. Ворог будує для себе вкрай важливу логістичну артерію, яка точно буде для нас проблемою, тож слід зробити все можливе, щоб не дати їм втілити це в життя
Нагадаємо
У листопаді минулого року російські окупанти почали будувати залізницю з ростова-на-дону у рф через тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької областей у тимчасово окупований Крим.
У березні представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що залізниця, яку будує ворог на тимчасово окупованій території на півдні України до Криму, - серйозна і значуща ціль для Сил оборони.