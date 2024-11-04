Оккупанты попали в супермаркет в Харькове: 11 пострадавших
Киев • УНН
Оккупанты нанесли удар КАБами по супермаркету в Шевченковском районе Харькова, пострадало 11 человек. Также зафиксирован прилет возле рынка в Холодногорском районе, повреждены окна и коммуникации.
российские войска второй раз за вечер, 3 ноября, нанесли удар КАБами по Харькову, известно об 11 пострадавших. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Детали
Терехов сообщил, что в Харькове снова раздаются звуки взрывов.
Впоследствии он заявил, что один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Затем мэр сообщил о трех раненых в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе.
По имеющейся информации - попадание в супермаркет в Шевченковском районе, который расположен возле многоэтажных домов. По предварительной информации повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла. На эту минуту имеем 11 пострадавших,
Он также отметил, что еще один прилет произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города. По предварительной информации там без пострадавших, выбиты стекла. На месте работают все соответствующие службы.
Напомним
Вечером, 3 ноября, российские войска сбросили КАБы на Харьков и пригород, один прилет зафиксирован в лесополосе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.