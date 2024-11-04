Оккупанты попали в супермаркет в Харькове: 11 пострадавших

российские войска второй раз за вечер, 3 ноября, нанесли удар КАБами по Харькову, известно об 11 пострадавших. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Детали

Терехов сообщил, что в Харькове снова раздаются звуки взрывов.

Впоследствии он заявил, что один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Затем мэр сообщил о трех раненых в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе.

По имеющейся информации - попадание в супермаркет в Шевченковском районе, который расположен возле многоэтажных домов. По предварительной информации повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла. На эту минуту имеем 11 пострадавших,