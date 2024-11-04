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Оккупанты попали в супермаркет в Харькове: 11 пострадавших

Оккупанты попали в супермаркет в Харькове: 11 пострадавших

Киев  •  УНН

22:27 • 2416 просмотра

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Оккупанты нанесли удар КАБами по супермаркету в Шевченковском районе Харькова, пострадало 11 человек. Также зафиксирован прилет возле рынка в Холодногорском районе, повреждены окна и коммуникации.

российские войска второй раз за вечер, 3 ноября, нанесли удар КАБами по Харькову, известно об 11 пострадавших. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Детали

Терехов сообщил, что в Харькове снова раздаются звуки взрывов.

Впоследствии он заявил, что один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Затем мэр сообщил о трех раненых в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе.

По имеющейся информации - попадание в супермаркет в Шевченковском районе, который расположен возле многоэтажных домов. По предварительной информации повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла. На эту минуту имеем 11 пострадавших,

- написал Терехов.

Он также отметил, что еще один прилет произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города. По предварительной информации там без пострадавших, выбиты стекла. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним

Вечером, 3 ноября, российские войска сбросили КАБы на Харьков и пригород, один прилет зафиксирован в лесополосе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
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