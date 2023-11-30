Оккупанты отправляют на ТОТ пропагандистов, чтобы "промывать мозги" и вербовать новых дезинформаторов

Враг формирует на временно оккупированных территориях сети пропагандистов. Россияне завозят своих "журналистов" для продвижения оккупантских нарративов и обучения новых дезинформаторов. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Центр национального сопротивления, пропаганда - это "фундамент этой войны".

Поэтому россияне создали на ТОТ ряд фейковых, якобы местных, медиа, которые подчинены кураторам из рф. Также сейчас продолжаются попытки превратить в так называемых "журналистов" кучку местных коллаборантов.

Поэтому враг открывает на захваченных землях "школы журналистики", надеясь заманить туда молодежь, мечтающую о славе. В частности в Луганске враг открыл так называемый "дом журналиста", где проходят форумы российских пропагандистов.

Во время "уроков" пропагандисты промывают мозги украинцам лекциями о принадлежности захваченных земель к рф.

Напомним

Оккупанты проводят информационную работу не только со взрослыми на ТОТ, но и с детьми. Таким образом во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики продолжают промывать мозги украинским школьникам, рассказывая об "экстремизме".

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