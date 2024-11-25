Оккупанты отключают свет, отопление и воду в жилых домах Мариуполя

Во временно оккупированном Мариуполе коллаборационисты лишают жителей многоквартирных домов жизненно необходимых коммунальных услуг под предлогом того что жилье в аварийном состоянии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном Мариуполе с наступлением отопительного сезона местные коллаборационисты отрезают от электро- и теплосетей, водоснабжения целые дома под предлогом того, что жилье в аварийном состоянии. То, что в многоэтажке живут люди, оккупантов не останавливает - говорится в сообщении ЦНС.

По данным ЦНС в таких домах живут люди и оккупанты целенаправленно отключают все коммуникации, для того, чтобы заставить людей выехать из собственных квартир и в дальнейшем «национализировать» многоквартирный дом или признать его аварийным. Такой античеловеческий случай, в частности, был зафиксирован по ул. Межевая, 26.

В дальнейшем, по отработанной схеме, недвижимость «национализируют» или признают аварийной, людей выселяют, сносят и на этом месте строят что-то для своих нужд. Обеспечить альтернативным жильем людей никто не спешит. Известны случаи, когда новопостроенное жилье во временно оккупированном Мариуполе отдают гастарбайтерам из Средней Азии - говорится в сообщении ЦНС.

Ранее было проинформировано, что на временно оккупированных территориях Украины началась новая волна выявления «бесхозяйственного имущества». Захватчики составляют списки имущества украинцев, которые покинули регион, угрожая захватом в случае непереоформления документов.

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