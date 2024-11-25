Оккупанты отключают свет, отопление и воду в жилых домах Мариуполя
Киев • УНН
Коллаборационисты в Мариуполе отключают дома от отопления, воды и электричества под предлогом аварийного состояния. Цель - выселить жителей для дальнейшей «национализации» или сноса зданий.
Во временно оккупированном Мариуполе коллаборационисты лишают жителей многоквартирных домов жизненно необходимых коммунальных услуг под предлогом того что жилье в аварийном состоянии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Во временно оккупированном Мариуполе с наступлением отопительного сезона местные коллаборационисты отрезают от электро- и теплосетей, водоснабжения целые дома под предлогом того, что жилье в аварийном состоянии. То, что в многоэтажке живут люди, оккупантов не останавливает
По данным ЦНС в таких домах живут люди и оккупанты целенаправленно отключают все коммуникации, для того, чтобы заставить людей выехать из собственных квартир и в дальнейшем «национализировать» многоквартирный дом или признать его аварийным. Такой античеловеческий случай, в частности, был зафиксирован по ул. Межевая, 26.
В дальнейшем, по отработанной схеме, недвижимость «национализируют» или признают аварийной, людей выселяют, сносят и на этом месте строят что-то для своих нужд. Обеспечить альтернативным жильем людей никто не спешит. Известны случаи, когда новопостроенное жилье во временно оккупированном Мариуполе отдают гастарбайтерам из Средней Азии
Ранее было проинформировано, что на временно оккупированных территориях Украины началась новая волна выявления «бесхозяйственного имущества». Захватчики составляют списки имущества украинцев, которые покинули регион, угрожая захватом в случае непереоформления документов.
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