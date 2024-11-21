Оккупанты начали агрессивную мобилизацию молодежи в Мариупольском районе - Андрющенко
Киев • УНН
В Мариупольском районе оккупанты принудительно забирают молодежь 19-22 лет в военкоматы для подписания контрактов. За 10 дней по меньшей мере 10 человек были вынуждены заключить контракты под угрозами отправки на Дальний Восток.
Во временно оккупированном Мариупольском районе принудительно мобилизуют молодежь. В военкоматах с помощью угроз их заставляют подписывать контракты на службу. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в четверг, 21 ноября, пишет УНН.
Началась агрессивная мобилизация молодежи в Мариупольском районе. Одинаковая схема - принудительное «приглашение» прямо из села в военкомат. Затем в военкомате заставляют подписать контракт, угрожая «срочной службой» на Дальнем Востоке и другими пугалками
По его данным, по меньшей мере 10 парней в возрасте от 19 до 22 лет за последние десять дней таким образом вынуждены были заключить контракт.
«россияне прикрываются «призывом», который будет продолжаться до начала 2025 года. Страшно представить, какое общее количество за это время с оккупированных территорий они «законтрактуют», - добавил Андрющенко.