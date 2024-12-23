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Оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть пострадавший

Оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть пострадавший

Киев  •  УНН

 • 5401 просмотра

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В результате обстрела поселка Двуречная в Харьковской области ранен 66-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован с травмами голеней и взрывной травмой.

Российские войска обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области, ранен 66-летний мужчина, сообщили в Харьковской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Российские оккупанты продолжают террор гражданского населения Харьковщины. В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района получил ранения 66-летний местный житель. Мужчину госпитализировали с повреждением голеней и взрывной травмой", - говорится в сообщении.

Дополнение

В прошедшие сутки в Харьковской области россияне обстреляли Купянск. В результате удара дроном 56-летний мужчина получил ранения. Состояние пострадавшего тяжелое, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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