Оккупанты обстреляли Двуречную в Харьковской области: есть пострадавший
Киев • УНН
В результате обстрела поселка Двуречная в Харьковской области ранен 66-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован с травмами голеней и взрывной травмой.
Российские войска обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области, ранен 66-летний мужчина, сообщили в Харьковской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Российские оккупанты продолжают террор гражданского населения Харьковщины. В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района получил ранения 66-летний местный житель. Мужчину госпитализировали с повреждением голеней и взрывной травмой", - говорится в сообщении.
Дополнение
В прошедшие сутки в Харьковской области россияне обстреляли Купянск. В результате удара дроном 56-летний мужчина получил ранения. Состояние пострадавшего тяжелое, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.