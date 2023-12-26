Оккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии, есть погибшие и раненые среди гражданских - прокуратура

Прокуратура начала расследование по фактам гибели и ранения гражданских в результате обстрелов Донецкой области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуратура сообщила, что сегодня около 8 утра оккупанты обстреляли Торецк из артиллерии. От взрывов в собственном дворе погибла женщина 67 лет, а на проезжей части неподалеку от местной больницы умер 74-летний мужчина. В то же время оккупанты атаковали пгт Северное возле Торецка, где погиб мужчина 73 лет, а 62-летний житель получил ранения неподалеку от частного дома.

Через два часа российская армия обстреляла Авдеевку. Снаряд попал в частный дом, в результате чего погиб 61-летний горожанин, а его 56-летняя жена оказалась под завалами. После того, как потерпевшей оказали неотложную медицинскую помощь, ее госпитализировали с открытым переломом черепа и ушибом головного мозга, множественными осколочными ранениями всего тела. Сейчас состояние пострадавшей оценивают как тяжелое.

Кроме того, российские войска ударили по селу Константиновке Покровского района. В собственном доме от поражения обломками российского снаряда погибла 61-летняя женщина.

Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области: травмированы двое гражданских