Оккупанты обстреляли Беленькое в Донецкой области, ранен подросток - ОВА

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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 27737 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 61626 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 79711 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 106379 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 189597 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
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Оккупанты обстреляли Беленькое в Донецкой области, ранен подросток - ОВА

Оккупанты обстреляли Беленькое в Донецкой области, ранен подросток - ОВА

Киев  •  УНН

17:37 • 939 просмотра

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В поселке Беленькое в результате вражеского обстрела ранен 16-летний парень. Зафиксировано 4 попадания, повреждены частные дома, админздание и инфраструктурный объект.

В результате обстрела Беленького Донецкой области ранен 16-летний парень, а также повреждены частные дома, админздание, инфраструктурный объект. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

В Беленьком Краматорской громады ранен подросток. Поселок попал под вражеский огонь сегодня вечером - установлено 4 места попадания. Ранения получил 16-летний парень, повреждены частные дома, админздание, инфраструктурный объект 

- сообщил Филашкин.

Он отметил, что на местах попадания работают полиция, спасатели и муниципальные службы. Окончательные последствия обстрела устанавливаются.

Напомним

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что враг повредил плотину Кураховского водохранилища, уровень воды в реке Волчья поднялся на 1,2 метра. Ситуация потенциально угрожает жителям населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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