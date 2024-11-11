Оккупанты обстреляли Беленькое в Донецкой области, ранен подросток - ОВА

В результате обстрела Беленького Донецкой области ранен 16-летний парень, а также повреждены частные дома, админздание, инфраструктурный объект. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

В Беленьком Краматорской громады ранен подросток. Поселок попал под вражеский огонь сегодня вечером - установлено 4 места попадания. Ранения получил 16-летний парень, повреждены частные дома, админздание, инфраструктурный объект - сообщил Филашкин.

Он отметил, что на местах попадания работают полиция, спасатели и муниципальные службы. Окончательные последствия обстрела устанавливаются.

Напомним

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что враг повредил плотину Кураховского водохранилища, уровень воды в реке Волчья поднялся на 1,2 метра. Ситуация потенциально угрожает жителям населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.