Оккупанты нанесли удар по Чернобаевке: пострадали четыре человека

Российская армия атаковала Чернобаевку. Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате удара пострадали четыре человека, передает УНН.

"Из-за российского удара по Чернобаевке пострадали четыре человека", - сообщил Прокудин.

Детали

По словам председателя ОВА, двое мужчин, 43 и 47 лет, на момент обстрела находились в машине. Они получили ранения средней степени тяжести. Состояние 39-летней местной жительницы медики тоже оценивают как средней тяжести. Она попала под обстрел в собственном доме. Также тяжелые травмы получил 57-летний местный житель.

"Все пострадавшие находятся в больнице. Медики оказывают им помощь", - резюмировал Прокудин.

Из-за очередной атаки рф на Херсонщину пострадали по меньшей мере четыре человека