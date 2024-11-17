Оккупанты нанесли почти 400 ударов по Запорожской области: есть пострадавший

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41-летний мужчина ранен в результате российских атак в Васильевском районе. За сутки оккупанты нанесли 392 удара по 11 населенным пунктам, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию.

41-летний мужчина получил ранения в результате российских атак по Васильевскому району Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Он сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 392 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.

  • Войска рф осуществили 3 авиационных удара по Темировке.
  • 226 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Новодаровку и Малую Токмачку.
  • 160 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

Федоров добавил, что поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним

россия совершила массированную атаку на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи ввел режим экстренных отключений, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

Массированная ракетно-дроновая атака по Киеву: есть пострадавшие17 нояб. 2024, 07:04 • 11525 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
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