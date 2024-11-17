Оккупанты нанесли почти 400 ударов по Запорожской области: есть пострадавший
Киев • УНН
41-летний мужчина ранен в результате российских атак в Васильевском районе. За сутки оккупанты нанесли 392 удара по 11 населенным пунктам, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию.
41-летний мужчина получил ранения в результате российских атак по Васильевскому району Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Он сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 392 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска рф осуществили 3 авиационных удара по Темировке.
- 226 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Новодаровку и Малую Токмачку.
- 160 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
Федоров добавил, что поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним
россия совершила массированную атаку на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи ввел режим экстренных отключений, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.
Массированная ракетно-дроновая атака по Киеву: есть пострадавшие17 нояб. 2024, 07:04 • 11525 просмотров