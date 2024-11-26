Оккупанты нанесли почти 300 ударов по Запорожской области: есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска совершили 285 атак по 12 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов повреждена инфраструктура и ранен 74-летний мужчина.
Захватчики совершили 285 ударов по территории Запорожской области, нанеся разрушения в 12 населенных пунктах. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Следовательно, авиационный удар зафиксирован в районе Новодаровки.
Также 148 беспилотников различных модификаций атаковали Лобково, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку, Белогорье, Новодаровку и Ольговское.
Применение реактивных систем залпового огня повлекло 16 обстрелов Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.
Кроме того, 120 артиллерийских ударов оккупанты нанесли по Лобковому, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.
В результате атак поступило 18 сообщений о повреждении жилых домов и инфраструктурных объектов. К сожалению, из-за терроризма врага по Пологовскому району 74-летний мужчина получил ранения.
Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток25 нояб. 2024, 05:06 • 105391 просмотр