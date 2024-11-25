Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток

В ночь на 25 ноября Запорожье подверглось очередной атаке со стороны террористов дронов-камикадзе. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Десятки беспилотников пролетели через город, нанеся серьезные повреждения. Взрывной волной и обломками были повреждены несколько частных домов и нежилое здание.

В результате атаки пострадал ребенок - тринадцатилетний мальчик, который получил травмы. По уточненным данным медиков, врачи оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не понадобилась.

Атака шахедов на Запорожье: агрессор ударил по инфраструктурному объекту - ОВА