Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток
Киев • УНН
Российские дроны-камикадзе атаковали Запорожье ночью 25 ноября, повредив несколько частных домов. В результате атаки пострадал 13-летний мальчик, которому оказали медицинскую помощь на месте.
В ночь на 25 ноября Запорожье подверглось очередной атаке со стороны террористов дронов-камикадзе. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Десятки беспилотников пролетели через город, нанеся серьезные повреждения. Взрывной волной и обломками были повреждены несколько частных домов и нежилое здание.
В результате атаки пострадал ребенок - тринадцатилетний мальчик, который получил травмы. По уточненным данным медиков, врачи оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не понадобилась.
Атака шахедов на Запорожье: агрессор ударил по инфраструктурному объекту - ОВА24 нояб. 2024, 22:19 • 14166 просмотров