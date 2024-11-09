Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 417 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудары, удары беспилотников, РСЗО и артиллерии, зафиксировано 65 разрушений объектов.
В течение суток войска противника совершили 417 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Оккупанты ударили по территориям Таврического и Новодаровки, осуществив 4 авиационных удара. Кроме того, 226 беспилотников атаковали различные населенные пункты, среди которых Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Роботино, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Новодаровка и Ольговское.
8 обстрелов из реактивных систем залпового огня были осуществлены по Лобково, Роботино, Новоданиловке и Новоандреевке. В частности, 179 артиллерийских ударов пришлись на Лобково, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Роботино, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.
За сутки поступило 65 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. В то же время, по предварительным данным, среди мирного населения пострадавших нет.
Атака рф на Запорожье: один человек погиб, среди пострадавших - годовалый ребенок7 ноября 2024, 14:11 • 13779 просмотров