Оккупанты нанесли более 230 ударов по Запорожской области: без жертв
Киев • УНН
Российские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. Зафиксировано 32 разрушения инфраструктуры, жертв среди гражданских нет.
Оккупанты нанесли 236 ударов по Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В течение последних суток войска врага устроили массированные удары по девяти населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты осуществили авиационный удар по Новоандреевке, а также атаковали 88 беспилотниками различной модификации такие населенные пункты, как Лобково, Гуляйполе, Новоандреевка, Роботино, Малая Токмачка, Новодаровка и Малиновка.
Дополнительно, 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня было зафиксировано в Малой Токмачке и Роботино. Всего на территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки, Орехова и Преображенки было зафиксировано 140 артобстрелов.
В результате атак поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. По предварительной информации, среди мирного населения жертв не зафиксировано.
россия перебрасывает новые военные подразделения в Запорожье и Донецкой области - Андрющенко30 октября 2024, 13:36 • 15090 просмотров