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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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14:26 • 101026 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли более 230 ударов по Запорожской области: без жертв

Оккупанты нанесли более 230 ударов по Запорожской области: без жертв

Киев  •  УНН

05:19 • 9128 просмотра

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Российские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. Зафиксировано 32 разрушения инфраструктуры, жертв среди гражданских нет.

Оккупанты нанесли 236 ударов по Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение последних суток войска врага устроили массированные удары по девяти населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты осуществили авиационный удар по Новоандреевке, а также атаковали 88 беспилотниками различной модификации такие населенные пункты, как Лобково, Гуляйполе, Новоандреевка, Роботино, Малая Токмачка, Новодаровка и Малиновка.

Дополнительно, 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня было зафиксировано в Малой Токмачке и Роботино. Всего на территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки, Орехова и Преображенки было зафиксировано 140 артобстрелов.

В результате атак поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. По предварительной информации, среди мирного населения жертв не зафиксировано.

россия перебрасывает новые военные подразделения в Запорожье и Донецкой области - Андрющенко30 октября 2024, 13:36 • 15090 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье