Оккупанты на захваченных территориях передают контроль над рынками криминальным группировкам
Киев • УНН
ФСБ привлекает криминальные группировки с Кавказа для контроля торговых рынков на оккупированных территориях юга Украины. Взамен спецслужбы получают часть доходов и информацию о нелояльных местных жителях.
На временно оккупированных территориях юга Украины захватчики привлекают криминальные группировки для контроля торговых рынков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По информации, фсб передает контроль над отдельными отраслями выходцам с Кавказа в обмен на часть доходов, которые они получают от деятельности на рынках.
Этот механизм позволяет вражеским спецслужбам не только контролировать экономическую ситуацию в регионе, но и собирать информацию о местных жителях, преследуя тех, кто проявляет нелояльность к оккупантам. Криминальные группировки получают возможность контролировать торговые точки, выбрасывая с рынка предпринимателей, которые отказываются сотрудничать, и отдавая предпочтение лояльным коллаборационистам.
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