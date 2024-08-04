Оккупационные власти пытаются "закрыть вопрос" с украинским имуществом на захваченных территориях юга. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Украины, в частности в Мелитополе Запорожской области, террористы планируют до 16 августа решить вопрос с имуществом украинцев, которые выехали из этих регионов. В рамках этой кампании, представители оккупационной администрации вместе с военными проводят рейды, чтобы найти и проверить помещения, по которым нет подтверждающих документов на право собственности.

На квартирах захватчики размещают объявления, в которых отмечают, что жилье имеет признаки "бесхозности". Владельцам предлагается предоставить документы на жилье до указанного срока, иначе имущество будет конфисковано.

Согласно оценкам, такое конфискованное жилье может быть передано российским переселенцам, что свидетельствует о намерении оккупационной администрации изменить демографический состав территории в рамках политики колонизации. Эти действия подчеркивают продолжение агрессивной практики изменения этнического состава в оккупированных регионах.

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