Армия рф била из артиллерии и беспилотников по Никопольщине. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, повреждено сельскохозяйственное предприятие, а также газопроводы и линия электропередач, передает УНН.

"Обстрелы из артиллерии и удары БПЛА - снова по Никопольщине. Агрессор попал по райцентру, Мировской и Покровской громадах", - сообщил Лысак.

По его словам, повреждено сельскохозяйственное предприятие. Изуродованы 10 частных домов, 3 хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.

Люди не пострадали, добавил председатель ОВА.

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