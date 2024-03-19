Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: в Великой Писаревке погиб человек
В российском курске после "хлопка" начались перебои со "светом"
Будут новые оборонные пакеты, в частности дефицитная артиллерия: Зеленский о результатах Рамштайн-20
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дняЭксклюзив
В российском курске и белгороде "хлопок": что известно
За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар
Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники
Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров
Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине
Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов
Популярные
В Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в Силы обороны
Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили мошенников, которые присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона гривен
Публикации
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: в Великой Писаревке погиб человек
19 марта 2024 года рф 30 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего 1 человек погиб от авиаудара КАБ в Великописаревской общине.
В российском курске после "хлопка" начались перебои со "светом"
В российской курской области после взрывов началось временное отключение электроэнергии. российский губернатор отчитывается об "успешной" работе ПВО.
Будут новые оборонные пакеты, в частности дефицитная артиллерия: Зеленский о результатах Рамштайн-20
Украина анонсировала новые оборонные пакеты с дефицитной артиллерией, противовоздушной обороной, беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы после продуктивной встречи в Рамштайн со странами-партнерами.
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Весеннее равноденствие знаменует астрологический новый год, время возрождения и позитивной энергии.
В российском курске и белгороде "хлопок": что известно
В российских городах курск и белгород сообщалось о взрывах и работе противовоздушной обороны, а губернаторы призвали жителей укрыться из-за ракетной угрозы.
За время оккупации Крыма 24 человека пропали без вести, 18 из них - крымских татар
За время оккупации Крыма 24 человека считаются пропавшими без вести, 18 из них - представители коренного крымскотатарского народа, по данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, который также опубликовал список пропавших без вести.
Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники
После 20-й встречи в Рамштайн Украина получит от стран-партнеров артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны и беспилотники, которые помогут ей защититься от российской агрессии.
Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров
По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, в течение следующих двух недель Украина получит от своих партнеров пакет помощи, который "подойдет нашим войскам" для потенциальных наступательных операций.
Минобороны Франции опровергло слухи о развертывании войск в Украине
Министерство обороны Франции опровергло российские заявления о якобы неизбежном развертывании французских войск в Украине, назвав их систематической дезинформацией, которую использует россия.
Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов
Украина создаст "санитарный кордон" вокруг таких городов, как москва, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию после своей победы, а не "санитарную зону", которую путин заявил, что хочет создать в Украине.