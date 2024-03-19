Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: в Великой Писаревке погиб человек

В течение дня рф осуществила 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. В Великописаревской общине в результате авиаудара КАБ погиб 1 человек.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, по состоянию на 21:00 19 марта 2024 года, зафиксировано 30 обстрелов и 90 взрывов.

Великописаревская громада: россияне совершили обстрелы из РСЗО (15 взрывов), минометов (19 взрывов), артиллерии (6 взрывов), авиаудары КАБ (13 взрывов) и ФАБ МПК (6 взрывов). В результате авиаудара КАБ погиб 1 человек.

Краснопольская громада: рф попала из артиллерии (5 взрывов), минометов (7 взрывов), а также сбросила ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Свеська громада: вражеские войска обстреляли из стрелкового оружия.

Середино-Будская громада: оккупанты обстреляли дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва) и артиллерией (5 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Белопольская община: рф ударила авиаударами ФАБ МПК (1 взрыв) и обстреляла из миномета (4 взрыва).

Хотинская община: войска рф обстреляли из стрелкового оружия.

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