российские войска атакуют Сумскую область: зафиксировано 50 обстрелов и 241 взрыв

На Херсонщине мужчины нашли во дворе FPV-дрон, и пытались его разобрать, все погибли

Трое мужчин в возрасте 45, 55 и 67 лет погибли в результате детонации боеприпаса, когда они разбирали беспилотный летательный аппарат, который нашли у себя во дворе в селе Львов Бериславского района.