За день захватчики 25 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 85 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Дружбовская и Середино-Будская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Хотинская: противник бил из минометов (14 взрывов). Также 1 вражеский вертолёт осуществил пуски 6 ракет типа НАР (6 взрывов)

Середино-Будская: террористы с помощью 4 вражеских БпЛА типа «FPV» совершили атаку (4 взрыва). Также был обстрел из пулемета.

Юнаковская: оккупанты с БпЛА сбросили 2 неустановленных взрывных устройства (2 взрыва). С территории страны-агрессора 1 вражеский вертолет осуществил пуски 6 ракет (НАР) (6 взрывов).

Эсманьска: противник с использованием FPV-дронов нанес обстрелы (6 взрывов).

Белопольская: захватчики нанесли 1 удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов), артобстрел (2 взрыва).

Великописаревская: силы вражеской страны с БпЛА сбросили 2 снаряда типа ВОГ (2 взрыва). Кроме того, зафиксированы обстрелы из АГС (12 взрывов).

Краснопольская: террористы ударили из артиллерии (2 взрыва) и минометов (14 взрывов).

Николаевская: враг бил из артиллерии (3 взрыва).

Дружбовская: россияне обстреляли из пулемета и из РПГ (4 взрыва).

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