"Охотился" на ПВО и HIMARS: под Славянском задержан российский информатор

Служба безопасности задержала еще одного информатора фсб в результате контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Злоумышленник "сливал" локации Сил обороны, которые привлечены к боевым операциям на восточном фронте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Прежде всего он пытался обнаружить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что фигурант интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в районе Славянска. Информатор распространял полученные сведения через один из вражеских каналов в популярном мессенджере, который администрируется представителями "мдб днр".

Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ, удалось сорвать вражеские планы по осуществлению прицельных обстрелов украинских объектов.

По данным следствия, фигурантом является 43-летний местный житель, который поддерживал вооруженную агрессию рф против Украины. Об этом он неоднократно писал в прокремлевских Телеграм-каналах. Затем злоумышленник начал "сливать" в чат-бота фсб закрытые сведения о местах базирования и ориентировочное количество украинских войск на Славянском направлении, - отмечают правоохранители.



Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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