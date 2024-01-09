"Охотился" на ПВО и HIMARS: под Славянском задержан российский информатор
В Донецкой области СБУ задержала информатора фсб, который сливал информацию о позициях украинских войск. Прежде всего он пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS.
Федоров анонсировал "єМалятко" для бизнеса в "Дія"
Украина планирует ввести "єМалятко" для бизнеса" в "Дія", где в прошлом году было зарегистрировано 229 тыс. физических лиц-предпринимателей.
Израиль усиливает удары по связанным с Ираном целям в Сирии - Reuters
Израиль переходит к более смертоносным ударам по связанным с Ираном целям в Сирии.
Бизнес за год открыл 229 тысяч ФЛП через "Дія"
В 2023 году более 229 000 украинцев открыли новые бизнесы как ФЛП, преимущественно в ІТ, розничной торговле и сфере красоты, воспользовавшись быстрым сервисом "Дія".
россияне за сутки ударили ракетами, из артиллерии и из танков по Донецкой области: есть повреждения
Российские войска атаковали шесть населенных пунктов Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но о жертвах не сообщалось.
В ВР зарегистрировано пять законопроектов о мобилизации. Ожидается решение комитета
В ВР внесли пять законопроектов о мобилизации, на заседании комитета должно быть принято решение по этому вопросу.
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
ЦПК призывает ввести эффективные процедуры проверки судей Верховного Суда для восстановления добропорядочности суда.
Южная Корея приняла закон, чтобы прекратить употребление в пищу собачьего мяса
К 2027 году Южная Корея запретит разведение и убой собак на мясо, а нарушителей будет наказывать вплоть до тюремного заключения; само потребление не будет запрещено. Планируется оказать поддержку пострадавшим предприятиям.
Из тюрьмы в Эквадоре исчез опасный мафиозо: в стране объявлено ЧП
Эквадор объявил двухмесячное чрезвычайное положение после побега из тюрьмы лидера банды, связанной с политическим убийством.
monobank восстановился после сбоя - Гороховский
monobank возобновляет работу после сбоя, а его соучредитель Олег Гороховский извинился за перебои в работе.