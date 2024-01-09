"Охотился" на ПВО и HIMARS: под Славянском задержан российский информатор

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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  146770 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

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Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  144479 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  138790 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  148354 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  218602 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  244609 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210592 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201422 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  382373 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  187086 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  164733 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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В Донецкой области СБУ задержала информатора фсб, который сливал информацию о позициях украинских войск. Прежде всего он пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS.

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Федоров анонсировал "єМалятко" для бизнеса в "Дія"

Украина планирует ввести "єМалятко" для бизнеса" в "Дія", где в прошлом году было зарегистрировано 229 тыс. физических лиц-предпринимателей.

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Федоров анонсировал "єМалятко" для бизнеса в "Дія"

Израиль усиливает удары по связанным с Ираном целям в Сирии - Reuters

Израиль переходит к более смертоносным ударам по связанным с Ираном целям в Сирии.

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В 2023 году более 229 000 украинцев открыли новые бизнесы как ФЛП, преимущественно в ІТ, розничной торговле и сфере красоты, воспользовавшись быстрым сервисом "Дія".

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В ВР внесли пять законопроектов о мобилизации, на заседании комитета должно быть принято решение по этому вопросу.

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В ВР зарегистрировано пять законопроектов о мобилизации. Ожидается решение комитета

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

ЦПК призывает ввести эффективные процедуры проверки судей Верховного Суда для восстановления добропорядочности суда.

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Южная Корея приняла закон, чтобы прекратить употребление в пищу собачьего мяса

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Из тюрьмы в Эквадоре исчез опасный мафиозо: в стране объявлено ЧП

monobank восстановился после сбоя - Гороховский

monobank возобновляет работу после сбоя, а его соучредитель Олег Гороховский извинился за перебои в работе.

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monobank восстановился после сбоя - Гороховский