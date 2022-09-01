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ОК "Юг": оккупанты больше не могут подтягивать технику и боеприпасы Каховским и Дарьевским мостами

Киев • УНН

 • 131722 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские защитники нанесли существенные повреждения Каховскому и Дарьевскому мосту, а налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дариевки – уничтожена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

ОК "Юг": оккупанты больше не могут подтягивать технику и боеприпасы Каховским и Дарьевским мостами

Детали

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага.

Цитата

"Удержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенные. Налаженную оккупантами понтонную переправу в районе Дарьевки уничтожено", - говорится в сообщении.

Напомним 

Украинские защитники уничтожили 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники.

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