ОК "Юг": оккупанты больше не могут подтягивать технику и боеприпасы Каховским и Дарьевским мостами

Детали

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага.

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"Удержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенные. Налаженную оккупантами понтонную переправу в районе Дарьевки уничтожено", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские защитники уничтожили 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники.