ОК "Південь": окупанти більше не можуть підтягувати техніку та боєприпаси Каховським і Дар’ївським мостами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українські захисники завдали суттєвих пошкоджень Каховському і Дар’ївському мостам, а налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Даріївки – знищено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню та засобам протиповітряної оборони ворога.
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"Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Українські захисники знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки.