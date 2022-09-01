ОК "Південь": окупанти більше не можуть підтягувати техніку та боєприпаси Каховським і Дар’ївським мостами

Деталі

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню та засобам протиповітряної оборони ворога.

Цитата

"Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Українські захисники знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки.