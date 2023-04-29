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06:00 • 18348 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 101477 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 57254 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 116237 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 115106 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106329 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101372 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 112664 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132640 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 178426 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объявлено штормовое предупреждение: в Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе

Объявлено штормовое предупреждение: в Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов по Цельсию. Как сообщили в городском совете Винницы, синоптики объявили штормовое сообщение, передает УНН.

Цитата

"На завтра синоптики объявили штормовое предупреждение. В Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов по Цельсию. Второй уровень опасности – оранжевый", - говорится в сообщении.

Добавим

В первые дни мая в Украине ожидаются небольшие дожди, а также довольно теплая погода – до 23° тепла.

Украинские Национальные Новости

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