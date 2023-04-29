Объявлено штормовое предупреждение: в Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе

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"На завтра синоптики объявили штормовое предупреждение. В Виннице и области ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов по Цельсию. Второй уровень опасности – оранжевый", - говорится в сообщении.

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В первые дни мая в Украине ожидаются небольшие дожди, а также довольно теплая погода – до 23° тепла.