Оголошено штормове попередження: у Вінниці та області очікуються сильні заморозки в повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Вінниці та області очікуються сильні заморозки в повітрі до -3 градусів за Цельсієм. Як повідомили у міській раді Вінниці, синоптики оголосили штормове повідомлення, передає УНН.
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"На завтра синоптики оголосили штормове попередження. У Вінниці та області очікуються сильні заморозки в повітрі до -3 градусів за Цельсієм. Другий рівень небезпеки – помаранчевий", - йдеться у повідомленні.
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У перші дні травня в Україні очікуються невеликі дощі, а також доволі тепла погода – до 23° тепла.