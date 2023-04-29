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Оголошено штормове попередження: у Вінниці та області очікуються сильні заморозки в повітрі

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Вінниці та області очікуються сильні заморозки в повітрі до -3 градусів за Цельсієм. Як повідомили у міській раді Вінниці, синоптики оголосили штормове повідомлення, передає УНН.

Цитата

"На завтра синоптики оголосили штормове попередження. У Вінниці та області очікуються сильні заморозки в повітрі до -3 градусів за Цельсієм. Другий рівень небезпеки – помаранчевий", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У перші дні травня в Україні очікуються невеликі дощі, а також доволі тепла погода – до 23° тепла.

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