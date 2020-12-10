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ОГХК планирует очередное повышение зарплат в следующем году

ОГХК планирует очередное повышение зарплат в следующем году

Киев  •  УНН

 • 12786 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Благодаря позитивным финансовым результатам текущего года, руководство ОГХК планирует с января 2021 года увеличить зарплаты всем сотрудникам на 10%. Более того, уже в течении следующего года компания намерена обеспечить постепенный рост зарплат на 20%. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает УНН.

Последовательная политика выполнения социальных гарантий работникам Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК, которые входят в структуру АО “Объединенная горно-химическая компания”, является приоритетом работы ОГХК, обращая внимание на общую экономическую ситуацию в стране, а также пандемию COVID-19.

“В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. Согласно Коллективного договора, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%”, — уточнил врио главы правления АО “ОГХК” Артур Сомов.

В 2020 году ОГХК планирует достичь 600 млн гривен чистой прибыли, что в 6 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.

Финансовые успехи компании уже позитивно сказались на зарплатах сотрудников ОГХК, которые с августа 2020 года увеличились на 20%. По словам руководства, эти меры направлены на обеспечение финансовой стабильности сотрудников, а также увеличение доходной части городских бюджетов Иршанска и Вольногорска.

Напомним, АО “Объединенная горно-химическая компания” входит в перечень объектов большой приватизации на 2021 год.

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