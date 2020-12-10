ОГХК планує чергове підвищення зарплат у наступному році
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Завдяки позитивним фінансовим результатам поточного року, керівництво ОГХК планує з січня 2021 року збільшити зарплати всім співробітникам на 10%. Більше того, вже протягом наступного року компанія має намір забезпечити поступове зростання зарплат на 20%. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії, передає УНН.
Послідовна політика виконання соціальних гарантій працівникам Вільногірського ГМК і Іршанського ГЗК, які входять в структуру АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", є пріоритетом роботи ОГХК, звертаючи увагу на загальну економічну ситуацію в країні, а також пандемію COVID-19.
"У 2020 річні фінансові показники, як і планувалося, виросли, тому правління одноголосно прийняло рішення підвищити заробітні плати співробітникам. Згідно Колективного договору, на 2021 рік ми плануємо поступове зростання зарплати мінімум на 20%", - уточнив в.о. голови правління АТ "ОГХК" Артур Сомов.
У 2020 році ОГХК планує досягти 600 млн гривень чистого прибутку, що в 6 разів перевищує аналогічний показник минулого року.
Фінансові успіхи компанії вже позитивно позначилися на зарплатах співробітників ОГХК, які з серпня 2020 року збільшилися на 20%. За словами керівництва, ці заходи спрямовані на забезпечення фінансової стабільності співробітників, а також збільшення дохідної частини міських бюджетів Іршанська і Вільногірська.
Нагадаємо, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" входить до переліку об'єктів великої приватизації на 2021 рік.