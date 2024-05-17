ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов
Из приграничной зоны Харьковской области было эвакуировано более 9 000 человек, но ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов со стороны россиян, что делает каждую эвакуацию рискованной для жизни.
Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая
Электронный кабинет для обновления данных военнослужащих, таких как электронная почта, номер телефона и место жительства, должен заработать завтра. На будущее запланированы дополнительные опции.
Названы семь крупнейших европейских банков по размеру активов в рф
Международная рабочая группа по вопросам санкций против россии рекомендовала семи крупнейшим по размеру активов европейским банкам, работающим в россии, уйти с российского рынка и уплатить штрафы, пропорциональные уплаченным там налогам.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепропетровской области
Воздушные силы Украины предупредили о скоростной цели, направляющейся в Днепропетровскую область, в связи с чем в нескольких восточных областях была объявлена воздушная тревога.
Зеленский: нехватка ПВО позволила россиянам войти в Харьковскую область
Зеленский заявил, что причиной того, что россияне смогли войти в Харьковскую область, является недостаток противовоздушной обороны, что позволяет им использовать свои преимущества в артиллерии и авиации.
В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов
Украина вносит изменения в порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов для прохождения военной службы во время особого периода.
Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Волчанск является ключевой целью российского наступления в Харьковской области, поскольку они стремятся контролировать 10-километровую зону от границы, но сейчас ситуация стабилизировалась.
Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский
Российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, сосредоточив основные усилия на направлении Стрелечья - Липцы и захвате Волчанска Харьковской области.
В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов
российские войска ночью атаковали Харьков с помощью беспилотников "Shahed" и ракет С-300, повредив многоэтажный дом. Анализ повреждений и ликвидация последствий продолжается.