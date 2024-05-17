ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  79646 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  125019 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  118381 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  114837 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  155050 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  62474 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  150034 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135569 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140158 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150136 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов

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Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая

Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая

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Названы семь крупнейших европейских банков по размеру активов в рф

Названы семь крупнейших европейских банков по размеру активов в рф

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Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепропетровской области

Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепропетровской области

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Зеленский: нехватка ПВО позволила россиянам войти в Харьковскую область

Зеленский: нехватка ПВО позволила россиянам войти в Харьковскую область

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В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

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Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель

Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель

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Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский

Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский

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В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов

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В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

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В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

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Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

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17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  155050 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  150034 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  212877 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  232746 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  434125 просмотра

ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

Как можно получить прибыль на фоне простоев предприятий?.

Экономика •   •  4983 просмотра
ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов

Из приграничной зоны Харьковской области было эвакуировано более 9 000 человек, но ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов со стороны россиян, что делает каждую эвакуацию рискованной для жизни.

Общество •   •  5358 просмотра
С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов

Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая

Электронный кабинет для обновления данных военнослужащих, таких как электронная почта, номер телефона и место жительства, должен заработать завтра. На будущее запланированы дополнительные опции.

Война •   •  5728 просмотра
Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая

Названы семь крупнейших европейских банков по размеру активов в рф

Международная рабочая группа по вопросам санкций против россии рекомендовала семи крупнейшим по размеру активов европейским банкам, работающим в россии, уйти с российского рынка и уплатить штрафы, пропорциональные уплаченным там налогам.

Экономика •   •  6323 просмотра
Названы семь крупнейших европейских банков по размеру активов в рф

Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепропетровской области

Воздушные силы Украины предупредили о скоростной цели, направляющейся в Днепропетровскую область, в связи с чем в нескольких восточных областях была объявлена воздушная тревога.

Война •   •  5912 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепропетровской области

Зеленский: нехватка ПВО позволила россиянам войти в Харьковскую область

Зеленский заявил, что причиной того, что россияне смогли войти в Харьковскую область, является недостаток противовоздушной обороны, что позволяет им использовать свои преимущества в артиллерии и авиации.

Война •   •  7256 просмотра
Зеленский: нехватка ПВО позволила россиянам войти в Харьковскую область

В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

Украина вносит изменения в порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов для прохождения военной службы во время особого периода.

Экономика •   •  6133 просмотра
В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Волчанск является ключевой целью российского наступления в Харьковской области, поскольку они стремятся контролировать 10-километровую зону от границы, но сейчас ситуация стабилизировалась.

Война •   •  6068 просмотра
Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель

Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский

Российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, сосредоточив основные усилия на направлении Стрелечья - Липцы и захвате Волчанска Харьковской области.

Война •   •  5708 просмотра
Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский

В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов

российские войска ночью атаковали Харьков с помощью беспилотников "Shahed" и ракет С-300, повредив многоэтажный дом. Анализ повреждений и ликвидация последствий продолжается.

Война •   •  6581 просмотра
В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов