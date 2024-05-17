ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

АТ "Объединенная горно-химическая компания" по итогам І квартала 2024 года продемонстрировала парадоксальную статистику – ТОП-менеджмент отчитался о получении чистой прибыли в размере 30 млн грн, в то время как ключевые предприятия холдинга страдают от простоев и резко сократили производство.

Так, в начале мая первый зампред правления ОГХК Е.Перелыгин заявил о получении чистой прибыли в размере 30 млн грн по итогам 1 квартала 2024 года. В это же самое время, ключевые предприятия госхолдинга находятся в кризисном состоянии и испытывают проблемы с производством продукции.

Согласно имеющейся информации, объемы производства циркона, рутила и ильменита на Вольногорском ГМК (Филиал ВГМК), который некогда являлся ведущим предприятием титановой отрасли - в первые три месяца 2024 года резко сократились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, ообъёмы выпуска циркона на ВГМК снизился на 25% и составил рекордно низкие 962 тонны. Производство рутила сократилось на 32% до 1981 тонны. Наибольшее падение зафиксировано по ильмениту – сокращение на 40,8% до 4891 тонны. По сравнению с первым военным кварталом 2022 года, снижение объемов оказалось еще более драматичным: циркон -55 %, рутил -59%, ильменит -57%.

Объемы производства Филиала ВГМК по итогам I квартала в 2022-2024 г.г.:

Соотношение показателей I квартала 2024 года по сравнению с квартальными показателями предыдущих годов:

Что касается второго филиала ОГХК – Иршанского ГМК, который ранее являлся лидером по производству ильменита, то несмотря на неоднократные заявления руководства госкомпании о перезапуске и возобновлении работы этого предприятия, практически весь 2023 год комбинат находился в ситуации вынужденного простоя. В І квартале 2024 года объем производства ильменита на этом предприятии составил 1524 тонны. Для сравнения, в І квартале 2022 года производство ильменита на Иршанском ГМК превышало 38 тысяч тонн.

Демонстрация чистой квартальной прибыли на фоне резкого снижения объемов выпуска продукции филиалами ОГХК, по мнению ряда СМИ, является результатом манипулирования с бухгалтерской отчетностью с целью сокрытия убытков и искусственного завышения финансовой эффективности.

Так, проанализировав официальную квартальную отчетность ОГХК в органы статистики, можно сделать вывод, что источником указанной прибыли стала не основная деятельность предприятий госхолдинга, а "прочие операционные доходы", т.е. списания кредиторской задолженности, резервов, начисления штрафов контрагентам и пр. Размер "прочих операционных доходов" ОГХК в первом квартале 2024 года составил 209,2 млн грн. и, также, как и чистая прибыль в размере 30 млн грн, вероятно, была получена за счет "бумажной" коррекция бухгалтерских данных, а не от основной производственной деятельности и реальных поставок сырья.

Среди негативных тенденций в финансово-экономической деятельности ОГХК, также отмечается рост себестоимости продукции и снижение рентабельности продаж. По оценкам независимых экспертов, в условиях падения производства, снижения рентабельности и роста себестоимости продукции, ТОП-менеджмент ОГХК ради имитации достижений в своей работе может пойти на еще один опасный шаг, на ряду с усматриваемой манипуляцией бухгалтерской отчетностью – может начать реализовывать продукцию по ценам ниже фактической себестоимости, чтобы обеспечить видимость притока выручки. Такое "очковтирательство", вероятно, может сработать на уровне руководства Фонда госимущества, но вряд ли на него купится кто-то из крупных потенциальных честных инвесторов. Это может иметь негативные последствия для Большой приватизации, в которой ОГХК все еще является одним из основных лотов.