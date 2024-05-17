ОГХК демонструє парадоксальну статистику за підсумками І кварталу 2024 року

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" за підсумками І кварталу 2024 року продемонструвала парадоксальну статистику - ТОП-менеджмент відзвітував про отримання чистого прибутку в розмірі 30 млн грн, в той час, як ключові підприємства холдингу потерпають від простоїв і різко скоротили виробництво.

Так, на початку травня перший заступник голови правління ОГХК Є.Перелигін заявив про отримання чистого прибутку у розмірі 30 млн грн за підсумками 1 кварталу 2024 року. Водночас ключові підприємства держхолдингу перебувають у кризовому стані та мають проблеми з виробництвом продукції.

Згідно з наявною інформацією, обсяги виробництва циркону, рутилу та ільменіту на Вільногірському ГМК (Філія ВГМК), що колись був провідним підприємством титанової галузі, - у перші три місяці 2024 року різко скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Зокрема, обсяги випуску циркону на ВГМК знизилися на 25% і склали рекордно низькі 962 тонни. Виробництво рутилу скоротилося на 32% до 1981 тонни. Найбільше падіння зафіксовано щодо ільменіту - скорочення на 40,8% до 4891 тонни. Порівняно з першим військовим кварталом 2022 року, зниження обсягів виявилося ще більш драматичним: циркон -55 %, рутил -59%, ільменіт -57%.

Прооб'єм виробництва Філії ВГМК за підсумками I кварталуа у 2022-2024 р.р.:

Співвідношення показників I квартала 2024 року порівняно з квартальними показниками попередніх років:

Щодо другої філії ОГХК - Іршанського ГМК, який раніше був лідером з виробництва ільменіту, то попри неодноразові заяви керівництва держкомпанії про перезапуск і відновлення роботи цього підприємства, практично весь 2023 рік комбінат перебував у ситуації вимушеного простою. У І кварталі 2024 року обсяг виробництва ільменіту на цьому підприємстві склав 1524 тонни. Для порівняння, у І кварталі 2022 року виробництво ільменіту на Іршанському ГМК перевищувало 38 тисяч тонн.

Демонстрація чистого квартального прибутку на тлі різкого зниження обсягів випуску продукції філіями ОГХК, на думку низки ЗМІ, є результатом маніпулювання бухгалтерською звітністю з метою приховування збитків і штучного завищення фінансової ефективності.

Так, проаналізувавши офіційну квартальну звітність ОГХК до органів статистики, можна дійти висновку, що джерелом зазначеного прибутку стала не основна діяльність підприємств держхолдингу, а "інші операційні доходи", тобто списання кредиторської заборгованості, резервів, нарахування штрафів контрагентам тощо. Розмір "інших операційних доходів" ОГХК у першому кварталі 2024 року склав 209,2 млн грн і, так само, як і чистий прибуток у розмірі 30 млн грн, імовірно, було отримано за рахунок "паперової" корекції бухгалтерських даних, а не від основної виробничої діяльності та реальних поставок сировини.

Серед негативних тенденцій у фінансово-економічній діяльності ОГХК, також відзначається зростання собівартості продукції та зниження рентабельності продажів. За оцінками незалежних експертів, в умовах падіння виробництва, зниження рентабельності та зростання собівартості продукції, ТОП-менеджмент ОГХК заради імітації досягнень у своїй роботі може піти на ще один небезпечний крок, на ряду з убачуваною маніпуляцією бухгалтерською звітністю - може почати реалізовувати продукцію за цінами, нижчими за фактичну собівартість, щоб забезпечити видимість припливу виручки. Таке "окозамилювання", ймовірно, може спрацювати на рівні керівництва Фонду держмайна, але навряд чи на нього купиться хтось із великих потенційних чесних інвесторів. Це може мати негативні наслідки для Великої приватизації, в якій ОГХК все ще є одним з основних лотів.