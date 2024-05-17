ОГХК демонструє парадоксальну статистику за підсумками І кварталу 2024 року

ukenru
14:28 • 70638 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 70828 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 81210 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 78738 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 90554 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 94081 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 122160 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 140224 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141787 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 273696 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
4.2 м/с
43 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 70425 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 62039 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 72709 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 65596 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 60050 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 70607 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 273673 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 380178 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 393704 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 307610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 27024 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 26496 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 69798 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 85518 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 96143 перегляди
Актуальне
ОГХК демонструє парадоксальну статистику за підсумками І кварталу 2024 року

ОГХК демонструє парадоксальну статистику за підсумками І кварталу 2024 року

Київ • УНН

 • 15989 перегляди

Як можна отримати прибуток на тлі простоїв підприємств?

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" за підсумками І кварталу 2024 року продемонструвала парадоксальну статистику - ТОП-менеджмент відзвітував про отримання чистого прибутку в розмірі 30 млн грн, в той час, як ключові підприємства холдингу потерпають від простоїв і різко скоротили виробництво.

Так, на початку травня перший заступник голови правління ОГХК Є.Перелигін заявив про отримання чистого прибутку у розмірі 30 млн грн за підсумками 1 кварталу 2024 року. Водночас ключові підприємства держхолдингу перебувають у кризовому стані та мають проблеми з виробництвом продукції.

Згідно з наявною інформацією, обсяги виробництва циркону, рутилу та ільменіту на Вільногірському ГМК (Філія ВГМК), що колись був провідним підприємством титанової галузі, - у перші три місяці 2024 року різко скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Зокрема, обсяги випуску циркону на ВГМК знизилися на 25% і склали рекордно низькі 962 тонни. Виробництво рутилу скоротилося на 32% до 1981 тонни. Найбільше падіння зафіксовано щодо ільменіту - скорочення на 40,8% до 4891 тонни. Порівняно з першим військовим кварталом 2022 року, зниження обсягів виявилося ще більш драматичним: циркон -55 %, рутил -59%, ільменіт -57%.

Прооб'єм виробництва Філії ВГМК за підсумками I кварталуа у 2022-2024 р.р.:

Image

Співвідношення показників I квартала 2024 року порівняно з квартальними показниками попередніх років:

Image

Щодо другої філії ОГХК - Іршанського ГМК, який раніше був лідером з виробництва ільменіту, то попри неодноразові заяви керівництва держкомпанії про перезапуск і відновлення роботи цього підприємства, практично весь 2023 рік комбінат перебував у ситуації вимушеного простою. У І кварталі 2024 року обсяг виробництва ільменіту на цьому підприємстві склав 1524 тонни. Для порівняння, у І кварталі 2022 року виробництво ільменіту на Іршанському ГМК перевищувало 38 тисяч тонн.

Демонстрація чистого квартального прибутку на тлі різкого зниження обсягів випуску продукції філіями ОГХК, на думку низки ЗМІ, є результатом маніпулювання бухгалтерською звітністю з метою приховування збитків і штучного завищення фінансової ефективності.

Так, проаналізувавши офіційну квартальну звітність ОГХК до органів статистики, можна дійти висновку, що джерелом зазначеного прибутку стала не основна діяльність підприємств держхолдингу, а "інші операційні доходи", тобто списання кредиторської заборгованості, резервів, нарахування штрафів контрагентам тощо. Розмір "інших операційних доходів" ОГХК у першому кварталі 2024 року склав 209,2 млн грн і, так само, як і чистий прибуток у розмірі 30 млн грн, імовірно, було отримано за рахунок "паперової" корекції бухгалтерських даних, а не від основної виробничої діяльності та реальних поставок сировини.

Серед негативних тенденцій у фінансово-економічній діяльності ОГХК, також відзначається зростання собівартості продукції та зниження рентабельності продажів. За оцінками незалежних експертів, в умовах падіння виробництва, зниження рентабельності та зростання собівартості продукції, ТОП-менеджмент ОГХК заради імітації досягнень у своїй роботі може піти на ще один небезпечний крок, на ряду з убачуваною маніпуляцією бухгалтерською звітністю - може почати реалізовувати продукцію за цінами, нижчими за фактичну собівартість, щоб забезпечити видимість припливу виручки. Таке "окозамилювання", ймовірно, може спрацювати на рівні керівництва Фонду держмайна, але навряд чи на нього купиться хтось із великих потенційних чесних інвесторів. Це може мати негативні наслідки для Великої приватизації, в якій ОГХК все ще є одним з основних лотів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40