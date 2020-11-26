Официально: Мэдс Миккельсен заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Актер Мэдс Миккельсен, наиболее известный по ролям в "Ганнибале" и "Докторе Стрэндже", заменит Джонни Деппа в роли злодея - темного волшебника Геллерта Гриндевальда в третьей части фэнтезийной франшизы "Фантастические твари". Об этом сообщает Warner Bros. Pictures, передает УНН.
"Сегодня компания Warner Bros. Pictures объявила, что Мэдс Миккельсен был выбран на роль темного волшебника Геллерта Гриндевальда в третьей части "Фантастических тварей". Последняя часть франшизы в настоящее время в продакшене на студии Warner Bros. "Ливсден" в окресностях Лондона", - указано в заявлении.
Сыграв Гриндевальда в первых двух фильмах "Фантастические твари", Депп объявил в начале ноября, что Warner Bros. попросила его "уйти" с этой роли после того, как Депп проиграл британский суд по делу о клевете, связанный с обвинениями в жестоком обращении со стороны бывшей жены Эмбер Херд.
Премьера "Фантастических тварей 3" запланирована на 15 июля 2022 года.