Офіційно: Медс Міккельсен замінить Джонні Деппа в "Фантастичних звірах"

"Сьогодні компанія Warner Bros. Pictures оголосила, що Медс Міккельсен був обраний на роль темного чарівника Геллерта Гріндевальда в третій частині "Фантастичних звірів". Остання частина франшизи наразі в продакшені на студії Warner Bros. "Лівсден" в околицях Лондона", - зазначено в заяві.

Зігравши Гріндевальда в перших двох фільмах "Фантастичні звірі", Депп оголосив на початку листопада, що Warner Bros. попросила його "піти" з цієї ролі після того, як Депп програв британський суд у справі про наклеп, пов'язаний зі обвинуваченнями у жорстокому поводженні з боку колишньої дружини Ембер Херд.

Прем'єра "Фантастичних звірів 3" запланована на 15 липня 2022 року.