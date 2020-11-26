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Офіційно: Медс Міккельсен замінить Джонні Деппа в "Фантастичних звірах"

Офіційно: Медс Міккельсен замінить Джонні Деппа в "Фантастичних звірах"

Київ • УНН

 • 39716 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Актор Медс Міккельсен, найбільш відомий за ролями в "Ганнібалі" і "Докторі Стренджі", замінить Джонні Деппа в ролі лиходія - темного чарівника Геллерта Гріндевальда в третій частині фентезійної франшизи "Фантастичні звірі". Про це повідомляє Warner Bros. Pictures, передає УНН.

"Сьогодні компанія Warner Bros. Pictures оголосила, що Медс Міккельсен був обраний на роль темного чарівника Геллерта Гріндевальда в третій частині "Фантастичних звірів". Остання частина франшизи наразі в продакшені на студії Warner Bros. "Лівсден" в околицях Лондона", - зазначено в заяві.

Зігравши Гріндевальда в перших двох фільмах "Фантастичні звірі", Депп оголосив на початку листопада, що Warner Bros. попросила його "піти" з цієї ролі після того, як Депп програв британський суд у справі про наклеп, пов'язаний зі обвинуваченнями у жорстокому поводженні з боку колишньої дружини Ембер Херд.

Прем'єра "Фантастичних звірів 3" запланована на 15 липня 2022 року. 

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