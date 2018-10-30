Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 октября установлены на таком уровне:
28.202526 грн за доллар;
32.097295 грн за евро;
0.428530 грн за российский рубль;
36.150487 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 октября курс всех валют (кроме евро, курс которого вырос), снизился.