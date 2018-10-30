Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,20 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 жовтня встановлені на такому рівні:
28.202526 грн за долар;
32.097295 грн за євро;
0.428530 грн за російський рубль;
36.150487 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 жовтня курс усіх валют (окрім євро, курс якого зріс), знизився.