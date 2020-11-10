Официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На 10 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.111600 грн за доллар;
33.393800 грн за евро;
0.369760 грн за российский рубль;
37.042700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 ноября курс всех указанных валют упал, кроме рубля и фунта, курс которых вырос.